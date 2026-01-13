Halkın Partisi Sözcüsü ve Çalışma Yaşamı Komitesi Başkanı Aral Moral, asgari ücret konusunda açıklama yaptı.

Moral, yazılı açıklamasında, asgari ücrette nitelikli bir sınıflandırmanın daha sağlıklı sonuçlar verebileceğini belirtti. Moral, bunun yanında Asgari Ücretler Yasası tadil edilirken, İş Yasası’nın da tadil edilmesi gerektiğini belirtti.

İş Yasası'nda “ücretler” kısmının da düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Moral, maaş ve diğer sosyal hak ve menfaatlerin bankaya yatırılmasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini, böylece yatırımların asli maaş üzerinden yapılmasının sağlanacağına işaret etti.

Asgari ücrette mesleki niteliğe ve sektöre göre değişen ve iki basamaktan oluşan asgari ücret uygulanması gerektiğini ifade eden Moral, bu yöndeki önerilerini sıraladı ve özetle şöyle devam etti:

“Nitelik gerektirmeyen meslekler için belirlenen asgari ücreti, nitelik gerektiren, uzmanlık belgesine sahip kişiler ve üniversite mezunlarına nitelik gerektirmeyen meslekler grubundakilerle aynı maaş uygulaması ortadan kalkmış olacağı gibi tüm maaş ödemeleri de işveren hesabından işçi adına bankaya yatırılması zorunlu hale getirilmelidir.

Asgari Ücretler Yasası tadil edilirken aynı anda İş Yasası da tadil edilmelidir. İş Yasası'nda ücretler kısmında düzenlenmelidir. Maaş ve diğer sosyal hak ve menfaatlerin bankaya yatırılması zorunlu hale getirilmelidir.

Kişilerin alacağı rakamlar üzerinden konuşmak ve ona odaklanmak yerine, üzerine eğilinmesi gereken husus alım gücüdür.

Alım gücünü azaltan hususları ve ortadan kaldırmaya odaklanılarak, halkın alım gücünü korumak ve artırmak daha önemlidir.”