Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Merkez Yürütme Kurulu üyesi Tuncer Özbahadır, hayat pahalılığı konusunda yasal değişiklik yapılması gerektiğini belirtti.

Özbahadır yazılı açıklamasında, Kuzey Kıbrıs’ta milletvekili maaşının, asgari ücretin 8.1 katına ulaşarak, brüt 493 bin TL’ye yükselmesinin “kabul edilemez” olduğunu belirterek, bunun gelişmiş Avrupa ülkelerinin üstünde olduğunu kaydetti.

Hükümetin hayat pahalılığının arkasına saklanarak, çok kazanana çok, az kazanana az artış verdiğini savunan Özbahadır, asgari ücretliye de hayat pahalılığından az artış verilerek, sömürünün artırmasına sebep olunduğunu ileri sürdü.

Başbakan Ünal Üstel’in, Meclis’te yasal değişiklik yapılarak, bu anomalinin ortadan kaldırılması teklifini desteklediklerini açıklayan Özbahadır, parlamentodaki muhalefetin de öneriyi desteklemesiyle samimi olup, olmadıklarının ortaya çıkmasını talep etti.