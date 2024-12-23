Halkın Partisi MYO üyesi Aral Moral, açıklamalarda bulundu.

Moral, uzun süredir yurtdışından gelen kişilerin KKTC’de suç işlemeye yönelik girişimlerde bulunduklarını belirterek, son dönemde ülkede artan güvenlik zaafiyetleri bulunduğunu savundu.

“Halkın Partisi olarak uyarmıştık” diyen, Moral, geçtiğimiz günlerde polis tarafından engellenen iş insanına yönelik suikast girişiminin ardından, dün akşam Alayköy’deki bir gece kulübüne yönelik gerçekleşen kurşunlama olayına değindi.

Olayda, saldırganların Türkiye’den KKTC’ye gelerek araç kiraladıklarının öğrenildiğini belirten Moral, bu tür olayların ülkenin huzurunu tehdit ettiğini, güvenliğin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Aral Moral, ülkedeki huzur ve güvenin yeniden tesisi için yapılması gerekenlerin net olduğunu söyledi. İlk olarak, deniz ve hava limanlarında denetimlerin ciddi şekilde artırılması gerektiğini belirten Moral, Türkiye ile KKTC arasında suçluların sicil bilgilerini paylaşacak bir sistemin ivedilikle kurulması gerektiğini kaydetti.

Moral, "Huzur ve güven eksikliğini uzun bir süredir günlük yaşamda hissediyoruz. Bu duruma duyarsız kalmak, ülkemize ve halkımıza yapılacak en büyük kötülüktür" diyerek, güvenlik önlemlerinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.