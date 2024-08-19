Parti’den yapılan yazılı açıklamada, üç hafta önce Tarım Bakanlığı’nda bazı kişilere yasadışı şekilde maaşlarının yüzde 15’i kadar fazladan haksız yere ödeme yapıldığı ve devletin zarara uğratıldığı iddiasında bulunulduğu hatırlatıldı ve “Maliye Bakanlığı’na yazılı olarak soru yöneltmiştik. Bugün Maliye Bakanlığı Bilgi Edinme Hakkı yasası bağlamında sorularımıza yazılı yanıt verdi. Bahse konu dairede suç unsurlarının tespit edildiğini doğruladı ve konunun 6 Ağustos’ta Başsavcılığa iletildiği bilgisini verdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Başsavcılığın polisten bir soruşturma yapmasını talep etmesi ertesinde yakında bazı isimlerin ifadelerinin alınması ve tutuklanmalarının gündeme gelebileceğinin belirtildiği açıklamada, “Konuyu bu kez Başsavcılık üzerinden takip edeceğimizden ve kamuoyuna bilgi vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Geçmiş yıllarda Maliye Teftiş birimi tarafından hazırlanan bazı denetim raporları suç unsuru tespiti yapılmış olmasına rağmen dönemin Maliye Bakanı istemediği için Başsavcılığa gönderilmemiştir. Konunun Başsavcılığa ve polise aktarılmasını ısrarla takip ediyor olma sebebimiz budur. Kimsenin alınmasına, gücenmesine gerek yoktur. Biz bu memlekette takibi yapılmadığı zaman bazı dosyaların tozlu raflarda kaybedildiğini yaşayarak tecrübe ettik.

Haksız yere elde edilen bu kazançlar halkın parasının çalınması anlamına gelir. Buna müsaade etmemek, tepki koymak, takip etmek sadece bir muhalefet partisi olarak bizim siyasi sorumluluğumuz değil, hepimizin toplumsal sorumluluğudur.”