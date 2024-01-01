Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ve Merkez yürütme Organı üyesi Ahmet Tokatlıoğlu İsias davası duruşmasında ailelere destek vermek maksadıyla Çarşamba günü Adıyaman’da olacak.

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden şampiyon melekler anısına verilen adalet mücadelesine destek vermek ve ailelerin yanında durmak, dayanışma içerisinde olmak için duruşmanın başlayacağı 3 Şubat günü Halkın Partisi’ni temsilen Genel Başkan Özersay ve Merkez Yürütme Organı üyesi Ahmet Tokatlıoğlu’nun yarın Gaziantep üzerinden Adıyaman’a gideceği açıklandı.

- Sorumlular olası kast ile yargılanmalı

Açıklamada adaletin tecelli edebilmesi için yüm sorumluların olası kast ile yargılanmasının önemli olduğuna dikkat çekilerek “Halkın Partisi olarak bu mücadelede her zaman ailelerin yanında olacağız, bu Kıbrıs Türk Halkının davasıdır” ifadelerine yer verildi.