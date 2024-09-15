HALKIN PARTİSİ GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

ÖZERSAY: “ÖRGÜTLÜ BİR KÖTÜLÜKLE KARŞI KARŞIYAYIZ, ÖRGÜTLÜ İYİLİKTE BİRLEŞMELİYİZ” GÜLER: KIBRIS SORUNUNDA KENDİMİZİ EZBERLERE HAPSETMEMELİYİZ

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ve Halkın Partisi yöneticileri Girne’de üniversite öğrencisi gençlerle bir sohbet toplantısında bir araya geldi ve ülkenin geleceği konusunda görüş alış verişinde bulundu. HP Genel Sekreteri Turgut Alas, Girne İlçe Başkanı Çağın Çağatay Karataş ve en genç Parti Meclisi üyesi Onur Güler’in katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Özersay “memleketimiz örgütlü bir kötülükle karşı karşıyadır, kendi şahsi menfaati için rant için bencilce ülkenin geleceğini ipotek altına koyanlar, harcayanlarla karşı karşıyayız. Bu örgütlü kötülüğe karşı örgütlü bir iyiliğe ihtiyaç vardır. Toplumsal düşünen, kendi şahsi menfaatlerinden önce toplumun ve ülkenin yararını düşünenlerin bir araya gelmeye, örgütlü bir iyilikte birleşmesine ihtiyaç vardır. Bu konularda gençlerin bize ışık tutan düşünceleri, soruları ve kaygıları yanında umutları vardır” ifadelerini kullandı.

SAHTE DİPLOMALAR ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİMİZE VE AİLELERİNE DE BÜYÜK HAKSIZLIK

Bir soru üzerine sahte diploma konusuna da değinen Özersay “sizler üniversite öğrencisi gençler olarak yıllarca büyük bir emek ve özveriyle okumaya, mezun olmaya, kendinizi geliştirmeye çalışırken, hakkınızla diploma almaya, eğitim almaya çalışırken bir üniversitenin kapısından dahi içeriye girmeden diploma alıp sizlerin önüne geçenler yüzünden bu ülkede adalet duygusu da zedelenmektedir. Bu kişilere hak etmedikleri halde diploma verenler, onları bunu bile bile devlet işine alanlar, maaş artışı verenler, müdür, müsteşar, mukayyit atayanlar hem size hem de ailelerinize büyük bir haksızlık yapmışlardır. İşte tam da bu nedenle biz Halkın Partisi olarak bu konunun peşini bırakmadık ve bırakmayacağız. Haksız yere bunu dolandırıcılıkla sahtekarlıkla elde edenlerin gereken cezaları alması için sonuna kadar takibini yapacağız” ifadelerini kullandı.

GÜLER: KIBRIS SORUNUNDA KENDİMİZİ EZBERLERE HAPSETMEMELİYİZ

Halkın Partisi’nin en genç Parti Meclisi üyesi olan ve siyaset bilimi bölümünde üniversite öğrencisi olarak eğitim gören Onur Güler de toplantıda Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak sorulan sorular üzerine “Kıbrıs sorununda özellikle biz gençler kendimizi birtakım geleneksel ezberler içerisine hapsetmemeliyiz. Federasyon, iki devletlilik, konfederasyon gibi kavramlar aslında tam olarak neyi ifade ettiklerini bilmeksizin veya bu kavramlara yüklenen sabit anlamlarla sorunun çözümünden ziyade kamplaşmaya hizmet ediyor. Biz Halkın Partisi olarak bir gecede çözülebilecek, bir sabah uyandığımızda bir ortaklığın olduğu bir modelin pek de gerçekçi olmadığını Kıbrıs’ta çözümün kademeli olarak, adım adım bir ortaklığa gidecek şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Çözümün adından çok her iki halkın yıllar içerisinde yaşadıkları travmaları dikkate alan ve yaşayabilir bir çözüm olması önemlidir. Kıbrıslı Türklerin ortak beklentisi kendi kendilerini yönetebilecekleri ve güvenlik açısından Türkiye’nin garantörlüğünün sulandırılmayacağı bir yapıdır. Bugün var olan iki devletin işbirliği yaparak kademeli olarak bir ortaklık kurmaya çalışmaları ve adının ne olacağından bağımsız şekilde bunu bir gecede değil zaman içerisinde inşa etmeye çalışmaları daha gerçekçidir” ifadelerini kullandı.