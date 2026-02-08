Özersay: “Güçlü bir kadroyla halkın içindeyiz”

Halkın Partisi kalabalık bir heyetle İskele’ye bağlı Ardahan köyünüz ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi ve soruları cevaplandırdı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında ekibindeki isimleri tanıştıran HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Halkın Partisi güçlü bir kadroyla halkın içindedir ve Halkın sorunlarının nasıl çözüleceğini bilen tecrübe ve liyakat sahibi isimlerden oluşmaktadır. Bunun artık vatandaşlarımız tarafından da görüldüğünü gözlemliyoruz. Parti olarak son bir yılda kadromuza liyakat sahibi yeni yüzleri de dahil ederek daha da güçlendik. Son on yılda edindiğimiz tecrübeyle ülkeye hizmete hazırız” dedi.

Ardahan ziyareti sırasında Özersay’a HP Genel Başkan Yardımcısı Çağın Çağatay Karataş; İskele İlçe Başkanı Havva Elkovan; Mağusa İlçe Başkanı Duygu Uzun; Girne İlçe Başkanı Neşe Anibal; Örgütlenme Sorumlusu Cengiz Karataş; Gençlik Örgütü Başkanı Onur Güler; İskele İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle HP gençlik örgütünün bazı üyeleri de eşlik etti.

Ardahan’da bulunan Kantara Spor Kulübü binasında yapılan toplantıda konuşan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Sadece Ardahan’da değil bu bölgedeki pek çok köyümüzde vatandaşların 1970lere dayanan tapu ve iskan sorunları olduğunu gözlemliyoruz. İTEM Yasası yıllar içinde defalarca tadil edildi ve her defasında farklı anomaliler yaratıldı fakat buna rağmen sorunlar çözülemedi. Kira ve fiili işgal durumları ile puan satın alma yöntemleri tam bir keşmekeşe dönüştü ve halen daha açıkta duran, hukuki belirsizlik içeren uygulamalar var. İçişleri Bakanlığı altındaki ilgili komisyonların düzenli toplanması ve hızlı, pratik ve hakkaniyete dayalı çözümler üretilmesi zorunludur” dedi.

Halkın Partisi heyeti, sohbet toplantısı ertesinde Ardahan köyü içerisinde üretim yapan bazı vatandaşları da ziyaret etti.