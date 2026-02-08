(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da meydana gelen "KKTC’de İkamet İzinsiz İkamet Etmek" suçundan tutuklanan zanlı Faizan Ali tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Portakal olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 8 Şubat 2026 tarihinde saat 00:30 raddelerinde, Lefkoşa’da İstanbul sokak üzerinde polis ekiplerince yapılan kontrol esnasında; Lefkoşa’da sakin Faizan Ali’ye yapılan muhaceret kontrolünde 15 Kasım 2025 tarihinden itibaren 55 gün KKTC’nde izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini ve zanlının suç üstü tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında zanlının ülkede kaçak bulunduğu dönemde ne yaptığının araştırılması ve ihraç işlemlerinin başlatıla bilmesi için ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.