Ülkede dün ve bu sabahın ilk saatlerinde meydana gelen 5 trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücülerden 4’ünün alkollü olduğu açıklandı.

-Gönyeli’de kaza

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 15.00 sıralarında, Gönyeli’de Cebeci sokakta 277 miligram alkollü içki tesiri altında park halindeki JP 197 plakalı salon aracıyla anayola çıkan Babamurat Hojakulyyev (E-37) kazaya neden oldu.

Hojakulyyev’in aracı karşı yönden gelen Derkar Bahramjanov (E-21) yönetimindeki AA 504 H plakalı salon araca çarptı. Alkollü sürücü Hojakulyyev tutuklandı.

-Vadili’deki kazada 2 kişi yaralandı

Vadili’de de dün saat 18.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Vatan Caddesi üzerinde güneye seyreden Dervişe Kızılyürek (K-41) yönetimindeki KJ 814 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kızılyürek’in aracı Fadıl Demiciler Sokağa dönüş için bekleyen Osman Naimoğluları (E-32) yönetimindeki AA 328 S plakalı araca çarptı.

Kazada yaralanan Osman Naimoğluları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından taburcu olurken Dervişe Kızılyürek müşahede altına alındı.

- Alkollü sürücünün aracı park halindeki 5 araca vurdu

Öte yandan bu sabahın ilk saatlerinde alkollü sürücünün aracı, İskele’de bir siteye ait apartmanın önünde duran 5 araca vurdu.

Mohammadalı Vajihi (E-36) 158 miligram alkollü içki tesiri altındayken yönetimindeki RU 466 plakalı salon aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Vajihi’nin aracı yolun solunda park halinde bulunan Mustafa Okman (E-41) sorumluluğundaki SC 001 plakalı araca vurdu. SC 001 plakalı araç da savrularak park halindeki Shaymyrat Bazarov’un (E-52) SC 960 plakalı salon aracına çarptı.

Mohammadalı Vajihi’nin hızını alamayan aracı park halindeki Mehdi Sadeghı Mohammadi (E-25) sorumluluğundaki LN 909 plakalı araca vurdu. LN 909 plakalı salon araç ise park halindeki Maksim Kariakin’in (E-26) KN 333 plakalı salon aracına çarptı. Alkollü sürücü Mohammadalı Vajihi tutuklandı.

-Girne’de iki kaza oldu

Girne’de bu sabah 04.00 sıralarında, Volkan Aşkaroğlu (E-23) yönetimindeki AA 463 V plakalı salon araçla Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir restorana ait araç park yerinden geri geri çıkarken anayola giriş yaptı.

Aşkaroğlu’nun aracı, o esnada caddede doğuya ilerleyen ve 57 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen Yusuf Kartal (E-26) yönetimindeki AA 413 V plakalı salon aracın önünü tıkadı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken her iki araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan yine Girne’de bu saba 05.30 sıralarında Beşparmaklar Caddesi üzerinde kaza oldu.

Engin Akın (E-30) 87 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki AA 072 P plakalı salon araçla batıya seyrettiği sırada, çemberde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bordür taşlarına vurarak savrulan AA 072 P plakalı araç yolun solundan çıkarak beton duvara da çarptı.

Kaza sonucu yaralanan AA 072 P plakalı araç sürücüsü Engin Akın, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.