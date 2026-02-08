(Kamalı Haber)- Lefke’de “Onaylanmamış Limandan KKTC'ye Giriş Yapmak" suçundan tutuklanan Serhat Keklik mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Beyoğlu olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 7 Şubat 2026 tarihinde saat 14:40'ta Gemikonağı'nda tespit edilen zanlının yapılan soruşturmada 28 Ekim 2024 tarihinde gemi ile gelip henüz tespit edilemeyen onaylanmamış bir Limandan KKTC'ye giriş yaptığının öğrenildiğini söyledi.

Polis, aynı gün Nöbetçi Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen arama emri ışığında zanlının Gemikonağı'nda Halil Ağa Sokak üzerinde bulunan ikametgâhta bir arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, zanlının KKTC'de herhangi bir suç ile bağlantısı olup olmadığı ve Türkiye herhangi bir suçtan dolayı aranıp aranmadığı ile ilgili olarak araştırma yapılması gerektiğini kaydetti. Polis, bu bağlamda birçok yazışmanın yapılması gerektiğini, muhaceret şubesinden yapılan kontrol neticesinde zanlının KKTC'ye herhangi bir yasal girişi bulunmadığından dolayı, KKTC topraklarına nasıl ve ne şekilde girdiğini tespitinin yapılası gerektiğini açıkladı. Polis, zanlının Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesine kayıtlı olduğuna dair öğrenci belgesi gösterdiğini, belgenin geçerli olup olamadığının araştırılmasının da yapılması gerektiğini kaydetti.

Polis, alınacak kamera görüntüleri ve pek çok ifade olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar, zanlının soruşturma maksatlı bir gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.