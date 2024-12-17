Görüşme, AKEL Genel Merkezi’nde yapılırken, HP Lideri Kudret Özersay’a HP Merkez Yürütme Organı üyeleri Ahmet Tokatlıoğlu ve Özgül Ezgin eşlik etti.

AKEL heyetine ise Genel Sekreter Stefanos Stefanu liderlik etti.

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, küresel ve bölgesel gelişmeler çerçevesinde Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalog süreci ele alınırken, Kıbrıs’ta kapsamlı bir çözüm ve yeni geçiş kapılarının açılması konularında iki partinin vizyonları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.