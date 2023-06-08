HALK ADAMI CUMHURBAŞKANI'NDAN YARDIM BEKLİYORUM

Ergün Yahat

Ramazan Uysal 2002 yılından itibaren KKTC'de ikamet etmektedir ama gel görelim elinden tutan bir dayısı olmadığı için çaldığı bütün kapılar sadece sözde kaldı.

Vatandaşlık başvurusunu 2011 yılında İçişleri Bakanlığına veren Uysal 3 yıl bekledikten sonra güvenlik soruşturman gelmedi cevabı aldı. Tekrardan 2015 yılında dosya dolduruldu, her yıl tekrardan sorduğunda tam 8 yıldır güvenlik soruşturman daha gelmedi yanıtı verildi.

Ramazan Uysal bu kez Türkiye Cumhuriyeti dışişlerine güvenlik soruşturması hakkında bilgi verildi cevap ise bir güvenlik sorurunu bulunmadığı tamamen KKTC makamlarındadır cevabı yazı ile bildirildi.

Çaresiz kalan Ramazan Uysal başta Cumhurbaşkanı ve Başbakandan yardım bekliyor .