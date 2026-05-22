Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği, okulda bazı öğrencilere yönelik meydana gelen adli vakayla ilgili gereken tüm resmi adımların atıldığını kaydederek, “okul yönetiminin konuyu örtbas ettiği veya hasır altı etmeye çalıştığı” yönündeki iddiaları reddetti.

Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda eğitim alması en büyük önceliğimizdir” denilerek, okulda yaşanan olayla ilgili Okul Aile Birliği ve Okul Yönetiminin iş birliğiyle en ivedi şekilde gereken tüm resmi adımların atıldığı kaydedildi.

-“Evlatlarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir duruma kesinlikle tolerans gösterilmeyecektir”

Adli ve idari süreçlerin tamamının başlatıldığı, çocukların üstün yararı ve menfaati gözetilerek, büyük bir hassasiyetle hukuki sürecin yakından takip edildiği ifade edilen açıklamada, “Evlatlarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir duruma kesinlikle tolerans gösterilmeyecektir” vurgusu yapıldı.

“Bazı çevreler tarafından ortaya atılan, okul yönetiminin konuyu örtbas ettiği veya hasır altı etmeye çalıştığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddediyor ve maksatlı olduğunu biliyoruz” denilen açıklamada, sürecin ilk andan itibaren gerekli hassasiyet gösterilerek, ilgili makamlarla iş birliği içerisinde yürütüldüğü belirtildi.

-“Resmi gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecek”

Bazı sendika ve medya çevrelerine, sürecin hassasiyeti gözetilerek, okulu, eğitim camiasını ve milli-manevi değerleri yıpratıcı yayın ve açıklamalardan uzak durmaları çağrısı yapılan açıklamada, öğrenci ve ailelerin mahremiyetine zarar verilmeden, resmi gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceği kaydedildi.