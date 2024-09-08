Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, sendika olarak asgari ücretin en düşük kamu çalışanı maaşına eşitlemesi ve hayat pahalılığının özel sektör emekçilerine de yansıtılması taleplerini tekrarladı.

Yaptığı yazılı açıklamada, Erşangil, “Asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi ve artışlardan otomatik olarak payını alarak belirlenmesi, emekçileri artan pahalılık karşısında bir nebze olsun koruyabilmek adına elzemdir. Hayat pahalılığı da iki ayda bir, özel ve kamu ayırmadan tüm emekçilere yansıtılmalıdır” dedi.

HAKSEN’in devamlı olarak asgari ücretin en düşük kamu çalışanı maaşına eşitlemesi ve hayat pahalılığının özel sektör emekçilerine de iki ayda bir yansıtılması için Hükümet’e çağrıda bulunduklarını ifade eden Erşangil, “Maalesef hükümet edenlerin yaklaşımı, maaş artışının daha çok pahalılık getireceği iddiasıyla maaşları sabit tutmak yönündedir. Oysa pahalılığın sebebinin sadece maaş artışı olmadığı, elektrik, döviz, akaryakıt gibi giderlerle birlikte, işletmelerin mal ve hizmetlere zam yapmasının pahalılığı artıran önemli faktörler olduğu herkesin malumudur. Hal böyleyken ve pahalılık günden güne artarken, maaşları sabit tutmaya devam etmek, çalışan kesimleri daha da fakirleştirmektedir” dedi.