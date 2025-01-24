Meteoroloji Dairesi, hafta sonu yer yer sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 31 Ocak’a kadar olan tahminlerine göre, yarın hava çok bulutlu, öğleden sonra ve pazar günü öğle saatlerine kadar yer yer sağanak yağmurlu olacak. Periyodun geriye kalan bölümünde yağmur öngörülmüyor. 31 Ocak Cuma gününe kadar bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesim ve sahillerde en yüksek 17-20 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli esecek.