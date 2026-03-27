Meteoroloji Dairesi, hafta sonu yağmur, pazarla pazartesi günleri fırtına beklendiğini duyurdu. 23 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığının gelecek haftanın sonuna doğru 4 derece kadar düşmesi de bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemiyle buna bağlı cephe sisteminin etkisinde kalacak.

-Hafta sonu yağmur ve fırtına var

Hava, yarın parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden itibaren yer yer yağmurlu, pazar çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Hafta başından itibaren yağışlı havanın etkisini kaybetmesi beklenirken, pazartesi ve salı hava parçalı veya az bulutlu geçecek.

Hava, çarşamba günse parçalı ve çok bulutlu zamanla yer yer yağmurlu, diğer günlerde parçalı veya az bulutlu olacak.

-Sıcaklıklar düşecek

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 20-23 derece, periyodun son günleri ise 16-19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli, pazar ve pazartesi günleri yer yer fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek.