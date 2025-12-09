Güzelyurt’ta polis ekipleri tarafından şüpheli görülen A.T.’nin (E-35) aracında ve üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda içinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara, iki sarma sigara izmariti, tütün ve kağıt parçası bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün saat 17.30’da meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs tutuklandı, uyuşturucu olduğuna inanılan maddelere emare olarak el konuldu.

-Girne’de kavga

Girne’de aralarında önceden olan sorun nedeniyle tartışan S.G. (E-19) ile M.G. (E-25) kavga etti.

S.G., M.G.’nin muhtelif yerlerine vurarak, ciddi şekilde darp etti ve sağ elindeki bir parmağın kırılmasına sebep oldu. 6 Aralık’ta meydana gelen olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, S.G. tespit edilerek tutuklandı.

Olaylar hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.