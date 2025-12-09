Yeniboğaziçi’nde sakin 73 yaşındaki Margaret Elizabeth Anne Link ikametgahında ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 11.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı.

Bahse konu şahsın ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

-56 yaşındaki Ömer Akbelen ikametgahında ölü bulundu

Öte yandan Gönyeli’de sakin 56 yaşındaki Ömer Akbelen dün 14.00 sıralarında ikametgahında ölü bulundu.

Akbelen’in ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

-Beydağ’ın ölüm sebebi Aort damarı yırtığı

Geçitkale’de önceki gün ikametgahında aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren Halil Beydağ’ın (E-39) ölüm sebebinin “dissakon aort anevrismasına bağlı kalp tamponatı (aort damarı yırtığı)” olduğu tespit edildi.