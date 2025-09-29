Polis açıklamasına göre, Güzelyurt’ta dün 17.30 sıralarında M.K.V (E-24), kız arkadaşıyla görüştüğü gerekçesiyle S.T’nin (E-42) evine izinsiz girerek mülke tecavüz etti ve ardından S.T.’yi ciddi şekilde darp ederek sol göz kemiğinin kırılmasına neden oldu.

Aynı gün saat 18.00 sıralarında, kız arkadaşının kaldığı eve giden M.K.V, burada misafir olarak bulunan T.U (E-69)’yu kaburga kemiklerini kıracak şekilde darp etti. Ayrıca ikametgah sakini C.İ’yi (K-23) de yüzüne ve sol koluna vurarak ciddi şekilde darp etti.

Zanlı M.K.V. tutuklandı, soruşturma sürüyor.