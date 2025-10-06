Güzelyurt’ta dün evinde aniden rahatsızlanan Seval Öztan (K-68) kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öztan’ın kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Polis soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

-Girne’de yaşamını yitiren Norveç uyruklu kadına otopsi yapıldı

Girne’de 25 Eylül’de bir plajda deniz içerisindeyken rahatsızlanarak yaşamını yitiren Olaug Modalslı Hinna’ya (K-77) otopsi uygulandı.

Polis açıklamasında, kesin bulguların ileri tetkikler sonrası netleşeceği belirtildi.

-Gazimağusa’da kumar

Gazimağusa’da dün 15.00 sıralarında R.Ç’nin (E-40) işletmeciliğini yaptığı kahvehanede yapılan polis denetiminde, 7 kişinin para karşılığında “atanasi” isimli kâğıt oyunu oynadığı tespit edildi.

Polis, R.Ç., İ.K., M.Ç., Y.B., C.A., M.G. ve T.E. hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

-İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Polis ekiplerinin KKTC genelinde yaptığı denetimlerde, ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

-Kapatma saatine uymayan ve izinsiz müzik yayını yapan 6 işletmeye yasal işlem…

Girne’de dün gece eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde, 4 işletmenin kapatma saatine uymadığı, 2 işletmenin ise yetkili makamdan izinsiz müzik yayını yaptığı belirlendi.

İşyeri işletmecileri hakkında yasal işlem başlatıldı.

-İskele’de alkollü şahıs çevreyi rahatsız etti

İskele Makenzi Plajı’nda, dün 19.00 sıralarında 241 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen N.G (E-31), yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Polis, bahse konu şahsın tutuklandığını açıkladı.

-21 yaşındaki genç aranıyor…

Polise verilen bilgiye göre, 1 Ekim saat 10.00 sıralarında Lefkoşa’da ikamet eden Bamiji Tony Omolade (E-21), evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi ve kendisine ulaşılamadı.

Polis, şahsın bulunması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.