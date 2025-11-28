Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi’de “patlamamış mermi” uyarısında bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 17-21 Kasım tarihlerinde bölgede icra edilen ağır silah atışlarının ardından tüm aramalara rağmen tespit edilemeyen patlamamış mermi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, can ve mal güvenliğinin tehdit edebilecek olan bu mermilerin imha edilebilmesi için görüldüğü veya bulunduğu yere ilişkin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bilgi verilmesi talep edildi.