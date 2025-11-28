Kıbrıs Türk Profesyonel Fotoğrafçılar Birliği (KTPFB) kuruldu ve yapılan ilk Genel Kurul’da başkanlığa Özfer Özatay seçildi.

Birlikten verilen bilgiye göre, Başkan Özfer Özatay yaptığı konuşmada KTPFB’nin, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) çatısı altında tüzel kişiliğe sahip bir Birlik olarak kurulduğunu belirtti.

Fotoğrafçıların mesleki örgütlenmelerinin bundan böyle Birlik olarak devam edeceğini söyleyen Özatay, KTPFB’nin amacının profesyonel fotoğraf sanatına ve profesyonel fotoğrafçıya saygınlık kazandırmak; sanat, eğitim ve bilim yönlerinden fotoğrafın gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak; fotoğraf yolu ile bireysel ve toplumsal bilgilerin, niteliklerin gelişmesi için çaba göstermek; profesyonel fotoğrafçılar arasında yakınlaşma ve dayanışma oluşturmak; üyelerin mesleki alandaki hak ve menfaatlerini korumak olduğunu kaydetti.

Özatay, bu kapsamda devletin ilgili kurum ve kuruluşları ile istişare ve iş birliği içinde olacaklarını belirterek, fotoğraf eğitimi ile ilgili kurslar organize etmek, atölyeler, seminerler projeler, yarışmalar düzenlemek, fotoğrafçılık teknolojisini yakından takip etmek için olanaklar sağlamak ve üyelerinin çalışma ortamlarının gelişmesine katkı koymanın da amaçları arasında olduğunu belirtti.

Genel Kurul sonucunda KTPFB’nin organları şu şekilde belirlendi:

“Yönetim Kurulu: Özfer Özatay (Başkan), Hakan Onurlu, Metin Oral, Erbil Doğan, Ayşen Biçici Taşkın, Ahmet Tamel, Erol Miralay, Cemal Özay (Yedek), Özhan Özatay (Yedek), Zafer Zaferoğulları (Yedek).

Denetleme Kurulu: Hüseyin Onurlu, Feridun Karakartal, Ali İhsan Akça, İlkay Gülsay Aktaş (Yedek), Kenan Dövme (Yedek), Ertan Yaman (Yedek).”