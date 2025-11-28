Karaağaç-Alevkayası yolunda, yarın 10.00 – 16.00 sattleri arası Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından Tırmanma Şampiyonası’nın 4’üncü yarışı gerçekleştirileceğinden bazı yollar trafiğe kapatılacak.

PGM Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, tırmanma rallisi kapsamında belirtilen tarih ve saatler arasında, Karaağaç - Alevkayası yolu ile Esentepe - Alevkayası Yolu trafik akışına kapatılacak ve ulaşım alternatif yollardan sağlanacak.

Ralli devam ettiği sürece konu yol güzergâhlarını kullanacak olan sürücülerin, kendileri ile yarışmacıların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.