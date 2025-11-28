Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Rum tarafının uluslararası alanda yaptığı hiçbir anlaşmayı meşru kabul etmediklerini belirterek, Kıbrıs Türklerinin haklarını dışlayan, onları yok sayan hiçbir girişimin geçerliliği olamayacağını kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Lübnan’la yaptığı deniz yetki sınırlandırma anlaşmasının, Kıbrıs Türk halkının haklarını ve iradesini yok sayan tek taraflı bir yaklaşımın son halkası olduğunu belirtti.

Öztürkler, adadaki gerçekleri göz ardı eden bu tür adımların, barış ve istikrarı değil, yalnızca gerginliği artırdığını kaydetti.

Rum Yönetimi’nin Avrupa Birliği’nin (AB) tarafsızlık ilkesini kendi lehine çarpıtarak adadaki adil çözüm umutlarını zedelediğini ve söz konusu tutumun, uluslararası hukuk ve diplomatik teamüllerle bağdaşmadığını kaydeden Öztürkler, "Rum Yönetimi’nin AB dönem başkanlığını kullanarak Brüksel’i kendi politikalarının aracı haline getirmeye çalışması kabul edilemez.” ifadesini kullandı.

Öztürkler, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının yalnızca Rumlara değil, Kıbrıs Türk halkına da ait olduğunu ve bu ortak hakların tek taraflı anlaşmalarla gasp edilmesine müsaade etmeyeceklerini belirterek, “Bu kaynaklar üzerindeki meşru payımızı korumak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek yanlı hamlelerini reddettiklerini de belirten Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının iradesini hiçe sayan her adıma karşı güçlü bir duruş sergileyeceklerini vurguladı.

Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye ile birlikte uluslararası hukuk çerçevesinde Doğu Akdeniz’deki haklarını savunmaya devam edeceğini ve Türkiye ile meşru çıkarlarını korumak için geri adım atmadan yoluna devam edeceğini kaydetti.