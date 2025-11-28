Telekomünikasyon Dairesi, abonelerine, 31 Ekim'e kadar olan borçlarını en geç 12 Aralık'a kadar kapatmaları gerektiğini hatırlattı.

Daireden yapılan açıklamada, 31 Ekim 2025 sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığı ile kesileceği, ayrıca, Kasım 2024 ayı sonu itibariyle Daireye 12 fatura dönemi üzeri borcu olan tüm abonelerin hatlarının iptal edilerek aboneliklerinin sonlandırılacağı duyuruldu.

Bu durumda olan abonelerin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi Muhasebe gişelerine veya antlaşmalı bankalara başvurarak, borçlarını kapatmaları istendi.