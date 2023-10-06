“4 Ekim Hayvanları Koruma Günü” nedeniyle Güzelyurt bölge okulları, Güzelyurt Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne ziyaretler gerçekleştirdi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, dün ve bugün bölge okulları tarafından gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında öğrenciler Veteriner hekim Berna Adataş tarafından Merkez hakkında bilgilendirildi.

Adataş, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, hayvanların sadece “4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde” değil her zaman sevip korunması gerektiği mesajını vererek, merkezin işleyişini çocuklara anlattı. Adataş ayrıca köpek sahibi olmak isteyen çocuklara barınaktan sahiplenmeleri çağrısında bulundu.

Rehabilitasyon Merkezini gezen çocuklar buradaki hayvanlarla vakit geçirme fırsatı bulurken, kendi imkânlarıyla aldıkları mamaları da merkeze bağışladı.