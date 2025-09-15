Güzelyurt Belediyesi, Pendik Belediyesi’nin daveti üzerine İstanbul’da gerçekleşecek 20. Uluslararası Geleneksel El Sanatları Festivali’ne katılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bugün başlayacak festivalde Güzelyurt Belediyesini temsilen Salise Talaş (sanatçı), Tuncay Talaş (sanatçı) ve Hale Talaş (asistan) yer alacak.

Pendik Sahil Meydanı’nda gerçekleştirilecek festivalde sanatçılar, geleneksel sanatlarını tanıtacak ve uygulamalı atölye çalışmaları yapacak. Ayrıca, Kıbrıs kültüründe önemli bir yere sahip olan sepet sele yapımı uygulamalı sergilenecek.

Festivale, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kırım, Bulgaristan, Ukrayna, KKTC ve İran’ın da aralarında olduğu 9 farklı ülkeden 16 sanatçı, Türkiye’nin farklı illerinden de 47 sanatçı olmak üzere toplam 63 sanatçı katılacak.

Festival kortejiyle başlayacak etkinlik, 21 Eylül Pazar günü sonra erecek.