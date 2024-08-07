Güvercinlik köyünün batı kısmında, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen Dikenli Tel Operasyonu’nda, Güney Kıbrıs’tan gizlice KKTC’ye geçen iki şahsın tasarrufunda tabanca ile canlı mermi ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 19.30’da gerçekleştirilen operasyonda, birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden gizlice KKTC topraklarına giriş yapan N.Ç.(E-41) ve A.M.(E-20) tespit edilerek tutuklandı.

Şahısların üzerlerinde yapılan aramada, tasarruflarında iki adet 9 mm çapında tabanca ve tabancalara ait iki adet şarjör ile toplam 24 adet 9 mm çapında canlı mermi ele geçirildi.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.