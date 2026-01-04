Güvercinlik Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir makinist garajında bulunan bir araçta yangın meydana gelirken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 18.00 sıralarında tamir maksatlı garajda bulunan UP 789 plakalı araçta, muhtemelen elektrik aksamlarında oluşan kısa devre sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.