Güvercinlik kavşağında bir aracın takla atması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 20.30 civarı, Gazimağusa - Lefkoşa ana yolu üzerinde Serap Tunçerenler (K-41) yönetimindeki NF 159 plakalı salon aracı ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Güvercinlik kavşağına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidişine göre yolun solunda bulunan birinci kavşak adasına aracının ön kısmı ile çarptıktan sonra ada üzerinde bulunan aydınlatma direğine ve bilgi verici levhaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan NF 159 plakalı araç ikinci kavşak adasına çarptıktan sonra takla attı.

NF 159 plakalı aracın takla atması ile araçtan savrulan parçalar o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Emirhan Telli (E-23) yönetimindeki ZYL 482 plakalı aracın tavanına isabet etti.

Kaza sonrası yaralanan araç sürücüsü Serap Tunçerenler ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Sevtap Öğredici (K-38) ve Dilem Yurtseven (K-15) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından acil serviste müşahede altına alındılar.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.