Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kaotik iklim çöküşünü önlemek için hemen harekete geçmenin şart olduğu uyarısında bulundu.

Guterres, Azerbaycan'da düzenlenecek 2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesi The Guardian gazetesine konuştu.

Küresel sıcaklıklar arttıkça insanlığın Amazon yağmur ormanlarının ve Grönland buzullarının yok oluşu gibi potansiyel olarak geri döndürülemez noktalara yaklaştığının altını çizerek kaotik iklim çöküşünün önlenmesi için acilen harekete geçilmesinin şart olduğunu vurgulayan Guterres, hükümetlerin sıcaklık artışlarını sınırlamak için sera gazı emisyonlarını kayda değer seviyede düşürmesi gerektiğini belirtti.

Guterres, 21. yüzyılın birbiriyle bağlantılı çevresel krizleri konusunda daha fazla koordinasyon çağrısında bulunarak, ormanları ve diğer doğal karbon depolarını korumak için biyoçeşitlilik kaybı konusunda harekete geçmeden küresel ısınma konusunda harekete geçmenin imkansız olduğunu dile getirdi.

Dünyanın iklim risklerini hala hafife aldığını ve iklim değişikliğinin etkilerini önemli ölçüde hızlandıracak noktalara ulaşma riskiyle karşı karşıya olunduğunu söyleyen Guterres, "Şimdi harekete geçmek kesinlikle elzemdir. Emisyonları şimdi büyük ölçüde azaltmak kesinlikle elzemdir." dedi.

Guterres, hükümetleri fosil yakıtları tamamen ortadan kaldırma konusunda kararlı adımlar atmaya çağırarak "2030 yılına kadar her yıl (fosil yakıtları) yüzde 9 azaltmalıyız. Ne yazık ki bunda geçen yıl hala yüzde 1,3'lük bir büyüme söz konusuydu." ifadelerini kullandı.

Küresel ısınmanın 1,5 derece ile sınırlandırılmasının hala mümkün olduğunu düşündüğünü ancak dünyanın gelecek yıllarda bu sınırı aşacağını kabul ettiğini aktaran Guterres, "1,5 derecenin hala mümkün olduğuna inanıyorum. Teknolojik evrim, yenilenebilir enerjide yaşananlar ve diğer yenilikler, siyasi irade olması halinde 1,5 dereceye ulaşılabileceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

- ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi süreci "sakat" bırakabilir

Guterres, Donald Trump liderliğindeki ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan ikinci kez ayrılma ihtimalinin süreci "sakat" bırakabileceğini belirtti.

Önceki açıklamalarında fosil yakıt ticareti yapan şirketlerin reklam yapmalarının yasaklanması gerektiğini söyleyen ve onları "iklim kaosunun vaftiz babaları" olarak nitelendiren Guterres, şirketler yerine endüstriden gelen baskıya karşı durmayan hükümetlere daha fazla odaklanılması gerektiğini kaydetti.