Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağında yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ataoğlu, “Bugün Azerbaycan’dan Türkiye’ye giden C130 tipi askeri uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendim.” dedi.

Şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve aziz Türk milletine başsağlığı ve sabır dileyen Ataoğlu, “Kardeş Türkiye’nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin acısı, bizim de acımızdır.” ifadelerini kullandı.