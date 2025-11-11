Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Azerbaycan’dan Türkiye’ye gitmekte olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait C130 tipi askeri uçakta şehit olanlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, “Azerbaycan'dan Anavatan Türkiye’ye giderken düşen uçakta yaşamını yitiren şehitlerimize Allah’tan rahmet, Aziz Milletimize başsağlığı dilerim” diyen Amcaoğlu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve uçakta 20 personelin bulunduğu haberlerinin ulaştığını kaydetti.

Amcaoğlu, “Azerbaycan’dan Türkiye’ye gitmekte olan Türk silahlı Kuvvetleri’ne ait C130 tipi askeri uçağımızın bugün Gürcistan - Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik” ifadelerini kullandı.

Anavatan Türkiye’ye başsağlığı dileyen Amcaoğlu, “Kahraman şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum.” dedi.