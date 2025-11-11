Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolunda düşen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C130 tipi kargo uçağında şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için taziye mesajı yayımladı.

Meclis Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre Başkan Öztürkler mesajında, “Milletimizin bağrından çıkan kahraman evlatlarımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diliyorum” dedi.

Ziya Öztürkler, mesajında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin fedakâr mensuplarının her zaman milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bu acı olay başta Anavatan Türkiye olmak üzere hepimizi derinden sarsmıştır. Şehitlerimizin aziz hatırası, vatan sevgisiyle dolu yüreklerde sonsuza dek yaşayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin acısını yürekten paylaşıyor, dayanışma ve kardeşlik duygularımızı bir kez daha en güçlü şekilde ifade ediyorum.”

-Güler'e telefon...

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile de gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için taziyelerini iletti. Başkan Öztürkler, bu elim olayın derin üzüntüsünü paylaştığını belirterek, tüm Türk ulusunun acısını yürekten hissettiklerini ve dayanışma içinde olduklarını vurguladı.