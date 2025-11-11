Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitimin kesintiye uğratılmasına izin vermeyeceklerini söyleyerek, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) grevinin, öğrencinin, velinin ve halkın haklarını "hiçe saydığını" söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KTOEÖS’ün grevini BRT’de katıldığı Gündem 12 programında değerlendiren Çavuşoğlu, “Öğretmenlerimize tehdit değil, çağrı yapıyoruz. Ancak öğrencilerin eğitim hakkı ihlal edilirse buna göz yummayız.” dedi.

Yasalara uymayan öğretmenlere soruşturma açacaklarını kaydeden Çavuşoğlu, “Bu konuda taviz vermeyeceğiz.” diye konuştu.

Sendika yönetiminin yasa ve Anayasayı tanımadığını söyleyerek eleştirilerde bulunan Çavuşoğlu, öğrencinin, velinin ve halkın haklarının hiçe sayıldığını söyleyerek, “Bu sürdürülemez tutumu reddediyor ve kınıyoruz.” dedi.

Nazım Çavuşoğlu, eğitim süresinin artmasına yönelik direniş gösterilmesinin normal olduğunu ancak tam gün eğitime geçme noktasında hükümetin kararlı olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, “Cumhuriyetimizi emanet ettiğimiz ve edeceğimiz çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirme görevi öğretmenlerimize aittir. Sürekli tekrarlanan grevlerle eğitimin kesintiye uğratılması ve motivasyonun düşürülmesi, telafisi mümkün olmayan bir davranıştır.” diye konuştu.

Öğretmenin grev hakkı olduğu gibi, hükümetin de çocukların eğitim haklarının kesintiye uğramaması için grevi erteleme hakkının aynı yasal düzenlemeye tabii olduğunu belirten Nazım Çavuşoğlu, sendikanın bilinçli olarak "terminoloji şaşırtması" yaptığını kaydetti.

-“Ülkede laiklik elden gidiyormuş gibi bir algı oluşturuyor”

“Sanki bu ülkede laiklik elden gidiyormuş gibi bir algı oluşturuyor. Oysa bu halk 450 yıldır hoşgörüyle, herkesin inancına saygılı biçimde yaşamaktadır. Atatürk ilke ve devrimleriyle biçimlenen laik yapıyı kimse bozamaz.” diyen Çavuşoğlu, "laikliğin korunmasının sendikanın yönetimine kalmadığını" söyledi.

Çavuşoğlu, yasalara uymayan öğretmenlere gerekli soruşturmaları açacaklarını söyleyerek, “Bu konuda taviz vermeyeceğiz.” dedi.

Çavuşoğlu, diyalog çağrısını yineleyerek, diyalogdan kaçmadıklarını ve kapılarının sendikalara ve halka her zaman açık olduğunu kaydetti.