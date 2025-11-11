Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağında yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

“Uçağın düştüğü haberini çok büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.” diyen Tatar, arama kurtarma çalışmalarının Gürcistan makamları ile koordineli bir şekilde yürütüldüğünü kaydetti.

Tatar, şehit haberlerinin gelmeye devam ettiğini belirterek, “Kahraman şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı dilerim.” ifadelerini kullandı.