Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, “150 bin dolarlık konut alana vatandaşlık verilmesi konusunda talebimiz de açıklamamız da yok” dedi.

Gürcafer, KKTC’den 150 bin dolarlık konut satın alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına KKTC yurttaşlığı verileceği yönündeki iddialara yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Gürcafer açıklamasında şunları kaydetti:

“Kahve ve çay sohbeti esnasında karşılıklı görüş alışverişinde konuşulanların çarpıtılarak, maksatlı bir biçimde benim röportajımmış gibi yayınlanması üstelik de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ziyaretine denk getirilmesi maksatlı bir provokasyondur. Ne 150 bin dolara ev alana vatandaşlık verilmesi hususunda bir talebimiz olmuştur ne de bu yönde bir açıklamamız olmuştur.”