Rum Yönetimi Bakanlar Kurulu 2026 yılında yangın önleme ve yangınla mücadele amacıyla kullanılmak üzere 4,16 milyon euro ek bütçe onayladı.

Haravgi ve Fileleftheros’un haberine göre Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu ek bütçe ile takviye edilecek önlemler arasında terk edilmiş tarlaların ve köy çevrelerinin temizlenmesi; muhtarlıklara itfaiye araçları ve yangın söndürme gereçleri satın alınması; yaz döneminde toprak taşıma, tanker araçlarının kiralanması ve bunların belirlenen noktalara yerleştirilmesinin bulunduğunu söyledi.

Habere göre, Yoannu Rum İtfaiyesi’nin son haftalarda köyleri ziyaret ettiğini ve muhtarlarla iş birliğinde, yangın önleme bölgelerinin oluşturulacağı köy sınırlarını belirlediğini de açıkladı.