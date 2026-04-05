Rum polisinin ciddi suç eylemlerini önlemek için yaptığı operasyonlar kapsamında cuma akşamı, 520 aracın durdurularak kontrol edildiği, bununla birlikte 50 binaya da baskın yapıldığı bildirildi.

Alithia gazetesi, trafik kontrolleri çerçevesinde 59 kişiye sürat, 13 kişiye alkollü araç kullanma ve bir kişiye de uyuşturucu tesiri altında araç kullanmaktan ceza kesildiğini; 6 araca da el konulduğunu yazdı.

Gazete, operasyon düzenlenen 50 binadan 12’sinde çeşitli suçlardan ceza kesildiğini kaydetti.

GÜNEY LEFKOŞA'DA 1,5 KİLOYA YAKIN METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Gazete, bir diğer haberinde ise Lefkoşa’nın Rum kesiminde önceki gün düzenlenen operasyonda, 1 kilo 306 gram metamfetamin türü uyuşturucu ele geçirildiğini yazdı.

Haberde, olayla ilgisi bulunan ikisi de 38 yaşındaki iki kişinin gözaltına alındığı ve çıkarıldıkları mahkemede, aleyhlerinde altışar günlük tutukluluk emri verildiği ifade edildi.