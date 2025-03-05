Bu yılın ocak ayında yüzde 5 olan işsizlik oranının, 2024 yılının aralık ayında yüzde 4.9, 2024 yılının ocak ayında ise yüzde 5.3 olduğunu yazan Haravgi gazetesi, ocak ayında işsizlik oranının bir önceki aya göre çok az arttığını, geçen yılın ocak ayına göre ise azaldığını ekledi.

-2024 yılında ekonominin büyüme oranı yüzde 3,5

Gazete başka bir haberinde ise Rum İstatistik Birimi tarafından dün yapılan açıklamaya dayanarak Güney Kıbrıs ekonomisinin büyüme oranının 2024 yılında olumlu olduğunu ve bunun reel olarak yüzde 3,4 olarak tahmin edildiğini yazdı.

Gazete cari fiyatlarla Gayrisafi Yurt İçin Hasıladaki (GSYİH) yüzdelik değişimin yüzde 6,6’ya denk geldiğini de belirtti.

-Hükümetin 2024 yılı gelirlerinde artış

Rum İstatistik Dairesi tarafından yapılan başka bir açıklamada ise Rum hükümetinin 2024 yılıyla ilgili gelirlerinde bir önceki yılla kıyaslandığında 1,1 milyar Euro’luk bir artış meydana geldiği kaydedildi.

Devletin gelirlerinde özellikle vergiler yüzünden artış meydana geldiğini yazan gazete, 2024 yılının ocak-aralık ayları dönemiyle ilgili ilk finansal sonuçların, 2023 yılının ocak-aralık ayları dönemindeki 631,5 milyon Euro’luk artışla kıyaslandığında (GSYİH’nın yüzde 2’si), 1 milyar 507 milyon 800 bin Euro’luk bir artışa (GSYİH’nin yüzde 4,5’i) işaret ettiğini iletti.

İstatistik Dairesi tarafından yapılan açıklamada 2024 yılının ocak-aralık dönemindeki toplam gelirlerin 1 milyar 73 milyon 700 bin Euro artarak (%7,8) 14 milyar 835 milyon 500 bin Euro’ya yükseldiği belirtilirken, 2023 yılının aynı döneminde ise toplam gelirlerin 13 milyar 761 milyon 800 bin Euro olduğu ifade edildi.

-Turizm gelirlerinde yıllık bazda artış

Gazete başka bir haberinde ise 2023 yılıyla kıyaslandığında 2024 yılında turizmden elde edilen gelirlerde yüzde 7,3’lük bir artış yaşandığını yazdı.

2024 yılının aralık ayında turizmden elde edilen gelirlerde bir önceki yıla kıyasla yüzde 17’lik bir artış yaşandığını yazan gazete, İstatistik Dairesi tarafından yapılan açıklamaya dayanarak 2023 yılının aralık ayında 74,3 milyon euro olan turizm gelirlerinin yüzde 17’lik bir artışla 2024 yılının aralık ayında 86,9 milyon euroya ulaştığını belirtti.

Gazete 2023 yılının ocak-aralık döneminde 2 milyar 990 milyon 600 bin euro olan turizm gelirlerinin yüzde 7,3’lük bir artışla 2024 yılının aynı döneminde 3 milyar 209 milyon 400 bin euro olarak hesaplandığını ekledi.