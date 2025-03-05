Kanser Hastalarına Yardım Derneği tarafından organize edilen ve "Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla 1-31 Mart tarihleri arasında ada genelinde belirlenen merkez yerlerde başlatılan ‘Prostat-PSA Test Taraması’ devam ediyor.

İlki Cumhurbaşkanlığı'nda Cumhurbaşkanı Tatar'ın da destekleriyle başlatılan ve Cumhuriyet Meclisi'nde devam eden tarama, bugün saat 10.00-12.00 arasında Girne Pazarı’nda yapılıyor. Tarama 6 Mart Perşembe saat 10.00-12.00 arasında Mağusa Pazarı; 7 Mart Cuma günü saat 10.00-12.00 arasında İskele Pazarı; 9 Mart Pazar günü saat 10.00-12.00 arasında Lefkoşa Pazarı’nda devam edecek.

Prostat Kanseri Farkındalık Ayı taramaları için Yakın Doğu Üniversitesi ve Laboratuvarlar Birliği ile yapılan görüşmeler neticesinde Lefkoşa’da Prolab Tıbbı Tahlil Laboratuvarı; Referans Laboratuvarı, Girne’de Erduran Laboratuvarı, Mağusa ve Güzelyurt’ta Yöntem Laboratuvarı hizmet veriyor. Yakın Doğu Üniversitesi gezici aracı ile kan alımı yapılıyor.