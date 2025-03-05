Kanser Hastalarına Yardım Derneği tarafından organize edilen ve "Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla 1-31 Mart tarihleri arasında ada genelinde belirlenen merkez yerlerde başlatılan ‘Prostat-PSA Test Taraması’ devam ediyor.

Hristodulidis’in Gayriresmi Konferans İçin Guterres’ten Davet Mektubu Aldığı Belirtildi Hristodulidis’in Gayriresmi Konferans İçin Guterres’ten Davet Mektubu Aldığı Belirtildi

İlki Cumhurbaşkanlığı'nda Cumhurbaşkanı Tatar'ın da destekleriyle başlatılan ve Cumhuriyet Meclisi'nde devam eden tarama, bugün saat 10.00-12.00 arasında Girne Pazarı’nda yapılıyor.  Tarama 6 Mart Perşembe saat 10.00-12.00 arasında Mağusa Pazarı; 7 Mart Cuma günü saat 10.00-12.00 arasında İskele Pazarı; 9 Mart Pazar günü saat 10.00-12.00 arasında Lefkoşa Pazarı’nda devam edecek.

Prostat Kanseri Farkındalık Ayı taramaları için Yakın Doğu Üniversitesi ve Laboratuvarlar Birliği ile yapılan görüşmeler neticesinde Lefkoşa’da Prolab Tıbbı Tahlil Laboratuvarı; Referans Laboratuvarı, Girne’de Erduran Laboratuvarı, Mağusa ve Güzelyurt’ta Yöntem Laboratuvarı hizmet veriyor. Yakın Doğu Üniversitesi gezici aracı ile kan alımı yapılıyor.

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