Güney Kore'de savcılar, eski Başbakan Han Duck-soo hakkında, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim girişimine destek verdiği iddiasıyla 15 yıl hapis cezası talep etti.

Yonhap ajansının haberine göre, Özel Savcı Cho Eun-suk'un ekibi, Seul Merkez Bölge Mahkemesinde görülen davanın nihai duruşmasında Han için istenen 15 yıl hapis cezasını mahkemeye sundu.

Savcılar, Han'ın, sıkıyönetim girişimini engelleyebilecek tek yetkili isim olmasına rağmen görevini yerine getirmediğini, sıkıyönetim ilanı öncesi ve sonrasında attığı adımlarla girişime destek sunduğunu savundu.

Eski Başbakan Han hakkındaki hükmün 21 ya da 28 Ocak 2026'da açıklanması bekleniyor.

- Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.