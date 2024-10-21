Güney Kıbrıs’ın kritik alt yapılarına yönelik siber saldırı tehdidinin gerçeğe dönüştüğü belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum hükümetine ait resmi “gov.cy” internet sayfasına siber saldırıda bulunulduğunu, sitenin ise kısa süreliğine devre dışı kalmasına neden olduğunu yazdılar.

İlgili yetkililerin, siber saldırı nedeniyle alarma geçtiğini yazan gazete yetkililerin, kısa süre içerisinde sayfayı geri almayı başardığını belirtti.

Gazete Araştırma İnovasyon ve Dijital Dönüşüm Müsteşarı Nikodimos Damianu’nun açıklamasına dayanarak hackerlerin, devletin resmi sitesi haricinde AİK, Kıbrıs Bankası, Cyta, Hermes Airport ve EKO resmi sayfalarına siber saldırıda bulunduklarını ancak sayfaların hemen geri alınmasının başarıldığını ve bu sayfaların sorunsuz şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Gazete “LulzSec Black” olarak bilinen hacker grubunun, geçen günlerde Güney Kıbrıs’ın kritik alt yapılarına siber saldırıda bulunacağına yönelik tehditte bulunduğu ve yetkililerin, siber güvenlik şirketi “Odyssey’”in uyarıları üzerine ilgili tedbirleri aldığını da anımsattı.

Öte yandan Haravgi gazetesine göre Araştırma İnovasyon ve Dijital Dönüşüm Müsteşarı Nikodimos Damianu, Güney Kıbrıs’taki sistemlerine yönelik siber saldırı çeşidinin, “Ddos”(distributed denial of service attack) şeklinde isimlendirildiğini ancak hakerlerin, sistemleri çökertmeyi başaramadığını ifade etti.

CYTA Yönetim Kurulu Başkanı Maria Tsiakka Olimpiu ise yaptığı açıklamada siber saldırı nedeniyle CYTA’nın hizmetlerinin etkilenmediğini belirtti.

Olimpiu, yapılan siber saldırının başarıyla önüne geçildiğini söyledi.