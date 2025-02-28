Güney Kıbrıs’taki işsizlik oranının, 2024 yılının son üç ayında yüzde 4.6’ya düştüğü belirtildi.

Haravgi gazetesi İstatistik Birimi’nin verilerine göre, 2024 yılının son üç ayındaki işsiz sayısının, 27 bin 627 olan 2023 yılının aynı dönemine göre, 23 bin 603 kişiye düştüğünü yazdı.

Toplam çalışan sayısının, 2024’ün son üç ayında, yüzde 62.1’e tekabül eden 490 bin 332 olduğunu yazan gazete 2023 yılının aynı döneminde ise bu rakamın yüzde 61.3’e tekabül eden 479 bin 328 şeklinde kaydedildiğini belirtti.

Habere göre, part-time çalışan sayısı ise aynı dönem için yüzde 8.9’a denk gelen 43 bin 734 kişi olarak kaydedildi.

Gazete 15-24 yaş arasındaki işsiz oranının ise yüzde 9.6 olarak kaydedildiğini belirtti.