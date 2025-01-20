Güney Kıbrıs’ın ölüm oranı konusunda AB üye devletleri arasında en kötü pozisyonların birinde olduğu belirtildi.

AB İstatistik Ofisi “Eurostat” tarafından açıklanan verilere göre, Güney Kıbrıs’ın 2024 yılının kasım ayında yüzde 18 ile aşırı ölüm oranı rekoruna sahip olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, ekimde yüzde 7 olan AB’deki aşırı ölüm oranının kasımda yüzde 5’e gerilediğini belirtti.

Bu konuda en yüksek oranlara Finlandiya (%18,4), Güney Kıbrıs (%18), Hollanda (%13,9), Almanya (%13,8) ve Slovenya’nın (%13,5) sahip olduğunu belirten gazete, Güney Kıbrıs’ın kasım ayının ikinci haftasında ise AB ülkeleri arasında yüzde 30,8’lik bir oranla en yüksek aşırı ölüm oranına sahip olduğunu ekledi.