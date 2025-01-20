Avrupa Halk Partisi'nin (AHP) öncelikler belgesinde Kıbrıs sorunuyla ilgili ifadelerin de yer aldığı belirtildi.

Avrupa Halk Partisi toplantısı çalışmalarına Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Rum Meclisi ve DİSİ partisi başkanı Annita Dimitriyu’nun da katıldığını anımsatan Politis gazetesi, “Avrupa Halk Partisinden Kıbrıs’ta İki Devlet Çözümüne Hayır” başlıklı haberinde, Rum hükümeti sözcü yardımcısı Yannis Andoniyu’nun açıklamasına yer verdi.

Gazete, geçen cumartesi günü Berlin’de gerçekleştirilen AHP toplantısın ardından 2025 yılı öncelikler belgesine dahil edilen Kıbrıs sorunuyla ilgili paragrafta "Türk işgalinin" sona ermesi için müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğinin vurgulandığını iletti.

Haberde, Avrupa Halk Partisi'nin Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları, AB müktesebatıyla ilke ve değerleri uyarınca kapsamlı çözümüne ilişkin sürecin desteklenmesine bağlı kaldığı belirtildi.

Gazete, sözkonusu belgeye dayanarak, Avrupa Halk Partisi ile uluslararası toplumun hiçbir zaman "Türkiye’nin Kıbrıs adasında iki devlet meydana getirilmesine ilişkin bölücü tezini" kabul etmeyeceğini ifade etti.

Gazeteye göre öncelikler metninde “birleşik bir Kıbrıs’a yönelik tam bağlılık” vurgulanırken, çıkmazın aşılması ve Kıbrıs’ın ileri sürülen 51 yıllık işgalinin sona ermesi için müzakerelerin yeniden başlamasının gerektiği de kaydedildi.

Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Avrupa Halk Partisi’nin öncelikler belgesinde yer alan ifadelerden memnuniyet duyduğu da belirtildi.