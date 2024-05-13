Güney Kıbrıs’ta son aylarda kaçak çalışma hayatında bir artış eğilimi olduğuna işaret edilerek, bu durumun artan sığınmacı akışlarıyla ilişkilendirildiği ifade edildi.

Politis gazetesinde yer alan habere göre, Çalışma Bakanlığı, iş verenlere ilgili mevzuatın hükümlerine uyma çağrısı yaptı.

Kayıt dışı ve yasadışı istihdamla mücadele konusunda Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılan daha güçlü tedbirlerin uygulanmasının ise çalışma bakanının geçen cuma günü ilgili birimlerle yaptığı toplantının merkezinde yer aldığı belirtildi.