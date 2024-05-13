Avrupa İnsan Hakları Örgütü'nün Güney Kıbrıs’la ilgili raporunda bazı ciddi eksiklikler tespiti yapıldığı ve yolsuzlukla mücadele çerçevesinde adımlar atılması istendiği belirtildi.

BM himayesinde düzenlenen raporun ana konusunun AB’ hukuk devleti unsurları olduğunu yazan Politis gazetesi, raporda iki konu üzerinde durularak, Güney Kıbrıs’la ilgili özel atıflarda bulunulduğunu kaydetti.

Gazete, ilk meselenin Sayıştay Başkanının Ombudsman ile olan anlaşmazlığı, ikinci konunun ise uyum için beklemede olan bazı kararlar olduğunu ekledi.