Güney Kıbrıs’ta cuma ve cumartesi günleri meydana gelen iki trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.

Politis gazetesi, cuma günü Aya Napa bölgesinde ATV kullanan İsrailli bir turist ile cumartesi günü Limasol-Lefkoşa anayolunda seyreden yabancı uyruklu bir şahsın, trafik kazalarında hayatlarını kaybettiklerini yazdı.

Habere göre, cuma günü 48 yaşındaki İsrail vatandaş Yosef Nunu, Aya Napa bölesinde kullandığı ATV’nin kaldırım kenarına çarparak takla atması sonucu yaşamını yitirirken, 49 yaşındaki eşi ise yaralandı.

Cumartesi günü ise 45 yaşındaki Kanada vatandaşı Nicholas Siu Ting, Limasol-Lefkoşa otoyolunda önünde giden araca arkadan çarptı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gazete, 2025 yılı başından bugüne kadar gerçekleşen trafik kazalarında 18 kişinin hayatını kaybettiğini de aktardı.