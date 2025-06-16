Resmi ziyaret için dün Güney Kıbrıs’a giden Hindistan Başbakanı Narendra Modi bugünkü temasları çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le bir araya geldi.

İki ülkenin savunma, güvenlik, turizm, yapay zekâ, girişimcilik ve denizcilik alanlarında ikili ilişkilerini güçlendirme konusunda anlaştığını haber veren “Alphanews” haber sitesi, Hristodulidis ile Modi’nin iki ülke arasındaki ortak bir bildiriye imza koyduklarını da kaydetti.

Habere göre Hindistan Başbakanı Modi basına yaptığı açıklamalar çerçevesinde Güney Kıbrıs ile Hindistan arasındaki stratejik ilişkiler ve iş birliği alanlarıyla ilgili olarak önümüzdeki beş yıl için bir Yol Haritası hazırlandığını duyururken, iki ülkenin savunma, barış, güvenlik, girişimcilik, hareketlilik (mobilite) ve bölgesel iş birliği için ortak vizyonlar paylaştığını da söyledi.

Modi açıklamasında terörle mücadele çabalarına ilişkin konularda iki ülke arasında doğrudan bilgi paylaşımı yapılması için bir mekanizma kurulduğunu da ifade etti.

Haberde Güney Kıbrıs-Hindistan kapsamlı ortaklık ilişkisinin uygulanmasına ilişkin ortak bildirinin detaylarına geniş yer verildi.

“1. Tarihi Ziyaret ve Kalıcı Ortaklık İlişkisi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yi 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde kabul etti. Başbakan Modi’nin ziyareti, 20 yıldan uzun bir süredir bir Hint Başbakanının Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ilk ziyaret olarak tarihi bir dönüm noktası olmasının yanı sıra iki ülke arasındaki derin ve kalıcı dostluğu da teyit etmektedir. Bu ziyaret yalnızca iki ülke arasındaki ortak tarihi değil, ortak bir vizyon ile karşılıklı güven ve saygıya dayanan geleceğe dönük bir iş birliğini de ortaya koymaktadır.

İki lider ikili, bölgesel ve uluslararası meseleleri ayrıntılı bir şekilde ele aldı aynı zamanda Güney Kıbrıs ve Hindistan arasındaki iş birliğinin giderek genişleyen kapsamını ve derinliğini de vurguladı.

İki taraf, aralarındaki ortaklık ilişkisinin önemli alanlarda daha da güçlendirilmesine ilişkin kararlılıklarını da ortaya koydu.

2. Ortak Değerler ve Küresel Taahhütler

İki lider barış, demokrasi, hukukun üstünlüğü, etkin çok taraflılık ve sürdürülebilir kalkınmayla ilgili ortak taahhütlerine de işaret etti.

BM tüzüğü ve uluslararası hukuku temel alan kurallara dayalı bir uluslararası düzene olan bağlılıklarını yineleyen iki lider, özellikle deniz alanlarındaki denizcilik serbestisi ve egemenlik haklarına ilişkin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne (UNCLOS) özel bir vurgu yaptı.

Tüm devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteklerini de yineleyen iki lider, Orta Doğu’daki durum ve Ukrayna’daki savaş dahil olmak üzere uluslararası meselelerle ilgili bilgi alışverişinde de bulundu.

Kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesine ilişkin küresel mimarinin korunmasının önemine ilişkin ortak inançlarını da dile getiren iki lider, Hindistan'ın Nükleer Tedarikçiler Grubu'na (NSG) dahil edilmesinin önemini de kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) ve “Commonwealth” olmak üzere uluslararası örgütler içerisindeki koordinasyonu güçlendirme niyetlerini de ifade eden iki lider “2024 Apia Milletler Topluluğu Okyanus Beyannamesinin” hayata geçirilmesi için sıkı bir şekilde çalışma konusunda da anlaştılar.

BM Güvenlik Konseyinin reform edilmesi ihtiyacını da ele alan iki lider, BM çerçevesinde yakın iş birliği ve karşılıklı destek konusunda da mutabık kaldılar.

3. Siyasi Diyalog

Taraflar koordinasyonun artırılması ve çeşitli alanlarda iş birliğinin ileriye götürülmesi için Rum Dışişleri Bakanlığı ile Hindistan Dışişleri Bakanlığı arasındaki mekanizmalar da dahil olmak üzere mevcut ikili mekanizmaların kullanılması ve düzenli siyasi diyalog yürütülmesi konusunda mutabık kaldılar.

4. Egemenlik ve barışın desteklenmesi

Güney Kıbrıs ile Hindistan Kıbrıs sorununa, BM’nin üzerinde mutabık kalınan çerçevesi ve ilgili Güvenlik Konseyi kararları temelinde, siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu bir federasyon temelinde kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması amacıyla BM himayesindeki müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik güçlü taahhütlerini dile getirdi.

Hindistan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliğine ilişkin sarsılmaz ve sürekli desteğini yinelerken, iki taraf bu çerçevede özlü müzakerelerin yeniden başlaması için yapıcı bir ortam meydana getirilmesinin temel koşulu olarak tek taraflı eylemlerden kaçınılması gerektiğine işaret ettiler.

5. Güvenlik, Savunma ve Kriz Yönetimi

Uluslararası ve sınır ötesi terörizm dâhil olmak üzere her türlü biçimi ve tezahürüyle terörizmi ve şiddet içeren aşırılığı kesin bir dille kınayan Güney Kıbrıs ve Hindistan, barış ve istikrarı baltalayan hibrit tehditlerle mücadeleye ilişkin ortak taahhütlerini de yinelediler.

Güney Kıbrıs sınır ötesi terörizm karşısındaki mücadelesinde Hindistan’a yönelik dayanışmasını ve sarsılmaz desteğini de ifade etti.

Tüm devletleri diğer devletlerin egemenliğine saygı duymaya çağıran iki lider, her türlü sınır ötesi terörizmi de kınadı.

İki lider, terörle mücadeleye ilişkin çok taraflı çabaların güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını yineleyerek, BM nezdindeki Kapsamlı Uluslararası Terörizm Sözleşmesi'nin hızla tamamlanıp kabul edilmesi çağrısında da bulundu.

Uluslararası güvenlik ortamında ortaya çıkan zorlukları dikkate alarak, stratejik özerklik, savunma hazırlığı ve savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin önemini vurgulayan iki lider, özellikle siber güvenlik ve yeni ortaya çıkan teknolojiler dikkate alınarak, savunma sanayilerinin iş birliği aracılığıyla savunma ve güvenlik alanlarındaki iş birliğini derinleştirme konusunda anlaştılar.

Güney Kıbrıs ve Hindistan'ın uzun bir denizcilik geleneğine sahip denizci ülkeler olduğunu kabul eden liderler, denizcilik sektöründe iş birliğinin genişletilmesi konusunu da ele aldılar.

Liderler Hint savaş gemilerinin Kıbrıs (Rum) limanlarına daha düzenli bir şekilde demirlemesini teşvik edecekler, aynı zamanda bölgesel güvenlik ve deniz alanıyla ilgili farkındalığın artırılması amacıyla ortak deniz tatbikatları ve eğitimleriyle ilgili fırsatları araştıracaklar.

Aynı mantıktan hareketle ve devam eden küresel krizler ışığında iki taraf, acil durumlara hazırlık ve koordineli kriz yönetimi alanında iş birliklerini güçlendirmeyi taahhüt etti.

Liderler, önceki başarılı çabalara dayanarak, sivillerin tahliye operasyonları ve Arama ve Kurtarma (SAR) operasyonlarında koordinasyonu kurumsallaştırma konusunda anlaştı.

6. Bağlantı ve Bölgesel İş birliği

Güney Kıbrıs ve Hindistan bölgeler arasında köprü görevi görme konusunda stratejik bir vizyonu paylaşırken, iki lider ise Hindistan- Orta Doğu- Avrupa Ekonomik Koridorunun önemine işaret ettiler.

7. AB-Hindistan stratejik katılımı

İki lider Güney Kıbrıs’ın 2026 yılının ilk yarısındaki AB dönem başkanlığı ışığında AB-Hindistan ilişkilerinin güçlenmesi konusundaki taahhütlerini yinelerken, Komiserler Kolejinin Hindistan’a yaptığı önemli ziyarete de işaret ettiler aynı zamanda Hindistan-AB ilk stratejik diyaloğunun gerçekleştirilmesinden duydukları memnuniyeti de ortaya koydular.

Güney Kıbrıs AB dönem başkanlığı esnasında AB-Hindistan stratejik ortaklık ilişkisinin daha da gelişmesi için çalışma taahhüdünde bulunurken, her iki taraf da bu yılın sonuna kadar AB-Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması'nın tamamlanmasını desteklemeye hazır olduklarını ifade etti.

8. Ticaret, İnovasyon, Teknoloji ve Ekonomik Fırsatlar

Güney Kıbrıs ve Hindistan arasındaki artan stratejik tamamlayıcılığın farkında olan liderler, ticaret ve yatırımlar yanı sıra bilim, inovasyon ve araştırma alanlarındaki iş birliğinin artırılması yoluyla ekonomik bağları genişletmeyi taahhüt ettiler.

9. Hareketlilik (Mobilite), Turizm ve Halklar Arasındaki Bağlar

İki lider halklar arasındaki bağların ekonomik ve kültürel bağların derinleştirilmesi için stratejik bir avantaj olduğunu kabul etti. İki taraf 2025 sonuna kadar bir hareketlilik pilot programı meydana getirilmesi için çalışacak.

10. Gelecek: 2025-2029 Eylem Planı

Ortak açıklama Güney Kıbrıs ile Hindistan arasındaki stratejik bağı teyit ediyor. İki lider de devam eden ikili iş birliğindeki ilerlemeye memnuniyetle işaret ediyor ve ortaklık ilişkisinin gelişmeye devam edeceğine dair güvenlerini ifade ediyor.

İki lider, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları gözetiminde, önümüzdeki beş yıl için iki ülke arasındaki ikili ilişkilere rehberlik edecek bir eylem planı belirlenmesi konusunda mutabık kaldı.”